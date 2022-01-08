Как пишет Politeka.net, в финале вокального шоу "Співають всі" на украинском телеканале победу одержал 16-летний одессит Муаяд Абдельрахим.

Кроме широкой известности парень стал обладателем главного приза в размере 500 тысяч гривен.

Теперь юный одессит активно развивает свою карьеру певца, а также ведет блог в Инстаграм, где собрал свыше 10 тысяч подписчиков.

Муаяд Абдельрахим регулярно публикует фотоснимки, сделанные как в студии, так и в обычной жизни.

Сейчас подросток запостил три фотографии, которые ни чем не отличаются друг от друга. На снимках мальчик сидит на полу, однако Муаяд решил отметиться умной цитатой, которую он позаимствовал у величайшего ученого Альберта Энштейна.

«Никогда не делает ошибок только тот, кто не пробует ничего нового», - написал Муаяд Абдельрахим.

"Ты, как всегда, на высоте! Красавчик 🔥. Удачи тебе в новых начинаниях",

"Ты, как всегда, прав и мудр! Красавчик!",

"Эти фотки, по типу - найди 10 отличий?)

А так молодчик))", - пишут в сети.

Напомним, победитель "Співають всі" Муаяд позволил заглянуть в гримерку, которую делил с Ломакиным

Также Politeka сообщала, что неудача настигла победителя "Співають всі" прямо в новогоднюю ночь

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