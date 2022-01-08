Как пишет Politeka.net, в финале вокального шоу "Співають всі" на украинском телеканале победу одержал 16-летний одессит Муаяд Абдельрахим.
Кроме широкой известности парень стал обладателем главного приза в размере 500 тысяч гривен.
Теперь юный одессит активно развивает свою карьеру певца, а также ведет блог в Инстаграм, где собрал свыше 10 тысяч подписчиков.
Муаяд Абдельрахим регулярно публикует фотоснимки, сделанные как в студии, так и в обычной жизни.
74-летняя София Ротару поразила видом в полупрозрачном платье: "Как вам это удается?"
Кравец из "Квартал 95" оправдалась за свой "грешок": "Каждый раз так стыдно!"
Жена-красотка Комарова из "Мир Наизнанку" в домашней обстановке похвасталась вкусненьким: "Как вам?"
19-летний победитель «Голосу країни» удивил расстроенным видом на праздничном фото: «Ребенок спать не дает?»
"Тебя уже нет": ушел из жизни 35-летний доброволец, который боролся за Луганский аэропорт
Сейчас подросток запостил три фотографии, которые ни чем не отличаются друг от друга. На снимках мальчик сидит на полу, однако Муаяд решил отметиться умной цитатой, которую он позаимствовал у величайшего ученого Альберта Энштейна.
«Никогда не делает ошибок только тот, кто не пробует ничего нового», - написал Муаяд Абдельрахим.
"Ты, как всегда, на высоте! Красавчик 🔥. Удачи тебе в новых начинаниях",
"Ты, как всегда, прав и мудр! Красавчик!",
"Эти фотки, по типу - найди 10 отличий?)
А так молодчик))", - пишут в сети.
Напомним, победитель "Співають всі" Муаяд позволил заглянуть в гримерку, которую делил с Ломакиным
Также Politeka сообщала, что неудача настигла победителя "Співають всі" прямо в новогоднюю ночь
А еще Politeka писала, что победитель "Співають всі" поразил украинцев сходством с известным певцом