Як пише Politeka.net, Ірина Білик стала популярною українською співачкою, яка отримала звання народної та заслуженої артистки України. Знаменитість вирішила записати відео разом з Олександром Пономарьовим, Павлом Зібровим, Сергієм Мироненко і Ассією Ахат. Ролик Ірина опублікувала в соціальній мережі Instagram.
На кадрах всі зірки стояли біля ялинки і привітали українців:
"Христос народився. Прославляємо Його! Любові в кожну сім'ю, Божого благословення, міцного здоров'я, діточок здорових і красивих, і найголовніше, миру нам всім. З Різдвом Христовим", - сказали зірки в ролику.
Фанати подивилися ролик 10 тисяч разів і написали коментарі:
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