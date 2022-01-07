Співачка Ірина Білик разом з Олександром Пономарьовим і Павлом Зібровим привітали українців зі святом.

Як пише Politeka.net, Ірина Білик стала популярною українською співачкою, яка отримала звання народної та заслуженої артистки України. Знаменитість вирішила записати відео разом з Олександром Пономарьовим, Павлом Зібровим, Сергієм Мироненко і Ассією Ахат. Ролик Ірина опублікувала в соціальній мережі Instagram.

На кадрах всі зірки стояли біля ялинки і привітали українців:

"Христос народився. Прославляємо Його! Любові в кожну сім'ю, Божого благословення, міцного здоров'я, діточок здорових і красивих, і найголовніше, миру нам всім. З Різдвом Христовим", - сказали зірки в ролику.

Фанати подивилися ролик 10 тисяч разів і написали коментарі:

"Іруся, З Різдвом", "куті смачної, колядки гучної", "дуже супер", " з наступаючим Різдвом! Всього самого доброго і світлого!".

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