Олександр Пономарьов намагається здивувати українців новими дуетами і красивими піснями, пише Politeka.net. Артист розповідає про найцікавіше в своєму Instagram.
Так, в акаунті співака з'явилося фото зі звукозаписної студії. Олександр Пономарьов сидів далеко і посміхався, тримаючи в руках навушники.
"Хтось вже ріже Олів'є, хтось прикрашає ялинку! А ми працюємо 😅 і готуємо для вас нові музичні сюрпризи! А що робите ви сьогодні?
І ще хочу привітати своїх колег з 400000 переглядів на YouTube", - написав співак.
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Публікація швидко зібрала сотні лайків і багато коментарів.
"В очікуванні чергового шедевра від вас❤️", " молодці😍", " ❤ ️ удачі вам, чекаю з нетерпінням сюрпризи від вас, вони завжди неперевершені! 😍 ❤ ️ ", "Ми теж працюємо... І ввечері слухаємо ваші пісні і прикрашаємо лісову красуню! Удачі Вам і творчого натхнення! 🎄 ❤ ️ ", "Хто трудиться під фініш Старого року, у того в Новому році все буде кльово🎄 ✨ 🎄", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, молодий Пономарьов у компанії відомого продюсера захопив українок
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