Олександр Пономарьов багато років на сцені і встиг подружитися з багатьма зіркам шоу-бізнесу, пише Politeka.net. Зокрема, у артиста хороші стосунки з Іриною Білик. Артист навіть відсвяткував Новий рік у своєї колеги.
Про це Олександр Пономарьов повідомив у своєму Instagram. На знімку, крім зазначених артистів, можна було побачити Табріза - молодшого сина співачки, а також виконавицю Асію Ахат, Павла Зіброва та інших.
Крім цього, не можна не відзначити незвичайний інтер'єр з червоними меблями й дзеркалами розкішної квартири Білик. Примітно, що співачка живе у квартирі в центрі Києва, трикімнатні апартаменти зірка придбала кілька років тому. Також у зірки є заміський будинок, який знаходиться у 20 кілометрах по Житомирській трасі від Києва в елітному котеджному селищі.
Олександр Пономарьов підписав вищеописане фото так: "Дякую за гостинність і чудове святкування Нового року😘❤️".
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