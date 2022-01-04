Відомий український співак Олександр Пономарьов побував в гостях у своєї колеги, Ірини Білик, і порадував відповідним фото, на якому можна було також помітити й інших зірок.

Олександр Пономарьов багато років на сцені і встиг подружитися з багатьма зіркам шоу-бізнесу, пише Politeka.net. Зокрема, у артиста хороші стосунки з Іриною Білик. Артист навіть відсвяткував Новий рік у своєї колеги.

Про це Олександр Пономарьов повідомив у своєму Instagram. На знімку, крім зазначених артистів, можна було побачити Табріза - молодшого сина співачки, а також виконавицю Асію Ахат, Павла Зіброва та інших.

Крім цього, не можна не відзначити незвичайний інтер'єр з червоними меблями й дзеркалами розкішної квартири Білик. Примітно, що співачка живе у квартирі в центрі Києва, трикімнатні апартаменти зірка придбала кілька років тому. Також у зірки є заміський будинок, який знаходиться у 20 кілометрах по Житомирській трасі від Києва в елітному котеджному селищі.

Олександр Пономарьов підписав вищеописане фото так: "Дякую за гостинність і чудове святкування Нового року😘❤️".

Публікація швидко зібрала майже 2000 лайків і багато коментарів.

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