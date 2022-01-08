Известный украинский теле - и радиоведущий Слава Демин опубликовал фотографию с главным героем 12 сезона шоу "Холостяк" Александром Топольским и его мамой.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram теле- и радиоведущий Слава Демин поделился фотографией с американским бизнесменом Алексом Топольским, который родился во Львове и вернулся в Украину, что стать главным героем реалити-шоу "Холостяк", и его мамой Натальей.

"Вечер в компании близких! Алекс и тетя Наташа (мама Алекса). Посидели, вспомнили то, как мы были детьми и сколько всего крутого было", - написал Слава Демин.

Напомним, что премьера 12 сезона романтического шоу "Холостяк", где любовь будет искать 32-летний Топольский, состоится в марте этого года на телеканале "СТБ". Съемки проекта уже стартовали.

Заметим, что Алекс живет в Майами, где построил успешный бизнес по недвижимости. В Украину он вернулся, чтобы найти любовь.

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