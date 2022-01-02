Алекс Топольський родом зі Львова, але вже 10 років будує кар'єру в США, передає Politeka.net. Зараз новий "холостяк" працює в Майямі і займається нерухомістю.
У новому пості бізнесмен розповів, чим займався цей рік і підвів підсумки. За словами Алекса Топольського цей рік став сповнений несподіванок, тому він перестав робити глобальні плани.
"Уххх 2021! Спасибі і давай до побачення :) не буду прикидатися, що це був чудовий рік для мене і намагатися його підсахарити, тому що гіркота все одно вийде назовні", - написав "холостяк".
За словами Алекса Топольського, він навчився проявляти гнучкість до змін.
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"Коли я усвідомив, що я не можу змінити те, що поза межами мого контролю, Я сфокусувався на тому, що я можу контролювати: свій емоційний і психологічний стан, здоров'я і думки", - написав бізнесмен.
Як зазначив холостяк, йому стали чужими "щурячі перегони в гонитві за ефемерним".
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