Як передає Politeka.net, новий сезон шоу "Холостяк" з'явиться вже наступної весни на телеекранах каналу"СТБ". Головним героєм 12-го сезону "Холостяка" став 32-річний бізнесмен Алекс Топольський. Він переїхав зі Львова до Америки, щоб побудувати кар'єру, і зараз займається нерухомістю в Майямі.
Так, цього разу "Холостяк" опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі 32-річний Алекс Топольський показав себе і розповів, який день йому видався. Можливо, він розповів про день на проєкті "Холостяк".
"Ось це день видався!! Одкровення, правда і нові випробування", - розповів "Холостяк" Алекс Топольський.
Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією "Холостяка": "День найголовнішого у відносинах, правда і довіра, без них ніяк)", "Знайомства з батьками наречених шо лі?)".
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