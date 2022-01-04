Відомий бізнесмен і головний герой нового 12-го сезону проєкту "Холостяк" Алекс Топольський розповів, як пройшов його день.

Як передає Politeka.net, новий сезон шоу "Холостяк" з'явиться вже наступної весни на телеекранах каналу"СТБ". Головним героєм 12-го сезону "Холостяка" став 32-річний бізнесмен Алекс Топольський. Він переїхав зі Львова до Америки, щоб побудувати кар'єру, і зараз займається нерухомістю в Майямі.

Так, цього разу "Холостяк" опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі 32-річний Алекс Топольський показав себе і розповів, який день йому видався. Можливо, він розповів про день на проєкті "Холостяк".

"Ось це день видався!! Одкровення, правда і нові випробування", - розповів "Холостяк" Алекс Топольський.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією "Холостяка": "День найголовнішого у відносинах, правда і довіра, без них ніяк)", "Знайомства з батьками наречених шо лі?)".

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