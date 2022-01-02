Як передає Politeka.net, новий сезон шоу "Холостяк" з'явиться вже наступної весни на телеекранах каналу "СТБ". Головним героєм 12-го сезону "Холостяка" став 32-річний бізнесмен Алекс Топольський. Він переїхав зі Львова до Америки, щоб побудувати кар'єру, і зараз займається нерухомістю в Майямі.
Так, цього разу новий "Холостяк" опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Алекс Топольський продемонстрував своє підтягнуте тіло, знявши футболку.
"Хтось їв олів'є? Я чув легенди ходять, як воно, розкажіть...", — попросив Алекс Топольський.
Шанувальники залишили безліч коментарів під фото нового "Холостяка": "Смачно", "Я не їв, я на ньому спав", "Приголомшливо", "Шалено смачно, тільки тепер потрібно в залі зганяти його", "Так, блін, Лаю себе", "Смачно і шуба та олів'є, і курка і риба і всякі шняшки...все прям".
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