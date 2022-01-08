Как сообщает Politeka.net, у себя в Instagram Екатерина Репяхова, которая перед Новым годом заявляла о кризисе в семейных отношениях со своим супругом Виктором Павликом, выложила несколько атмосферным снимков из своего архива.
На фото Репяхова позирует на берегу моря на фоне пустого осеннего пляжа.
Девушка одета в коричневый тренч, а голову ее украшает небольшая шляпка.
Екатерина Репяхова с улыбкой позирует в объектив камеры.
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«На память из последнего поста @chernyak_yevgeny слова, которые во мне отозвались. Мысли становятся словами.
Слова определяют поступки.
Поступки складываются в характер.
Характер определяет судьбу», - прокомментировали серию архивных снимков блогерша.
В комментариях Екатерине написали приятные слова.
"Красивое фото", "Красотка", - пишут в сети.
Ранее Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика покорила видом на вечеринке у шестимесячного сына: "Сама нежность".
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