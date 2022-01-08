Украинская блогерша Екатерина Репяхова, которая является новой женой музыканта Виктора Павлика, поделилась снимками, сделанными на берегу моря.

Как сообщает Politeka.net, у себя в Instagram Екатерина Репяхова, которая перед Новым годом заявляла о кризисе в семейных отношениях со своим супругом Виктором Павликом, выложила несколько атмосферным снимков из своего архива.

На фото Репяхова позирует на берегу моря на фоне пустого осеннего пляжа.

Девушка одета в коричневый тренч, а голову ее украшает небольшая шляпка.

Екатерина Репяхова с улыбкой позирует в объектив камеры.

«На память из последнего поста @chernyak_yevgeny слова, которые во мне отозвались. Мысли становятся словами.

Слова определяют поступки.

Поступки складываются в характер.

Характер определяет судьбу», - прокомментировали серию архивных снимков блогерша.

В комментариях Екатерине написали приятные слова.

"Красивое фото", "Красотка", - пишут в сети.

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