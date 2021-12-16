Молода дружина Віктора Павлика-Катя Репяхова розповіла, на коли перенесли їх весілля, яке перенесли через трагедію з сином.

Як передає Politeka.net, Катерина Репяхова є дружиною відомого артиста Віктора Павлика. Як відомо, 55-річний співак одружився на 27-річній дівчині у 2020-му році. Нещодавно у них народився син - Михайло.

Так, цього разу Дружина Віктора Павлика опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Каті Репяховой довелося скасувати весілля. Вона не називала причину, але ймовірно, це сталося через сина Віктора Павлика-Павла, який помер у серпні 2020 - го року через онкологічне захворювання.

"У мами висять мої весільні сукні. Дуже сподіваюся, що у 2022-му році я їх все-таки одягну і ми відгуляємо весілля", - розповіла Катя Репяхова.

Раніше дружина Павлика подякувала всім за підтримку і зазначила, що на весілля було запрошено 80 осіб.

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