Як пише Politeka.net, 15 грудня синові Репяхової та Віктора Павлика Міші виповнилося півроку. Дівчина вирішила відсвяткувати цей день з розмахом, влаштувавши вечірку.
"У приємному післясмаку вчорашнього дня. Я хочу сказати, що мене оточують такі чудові люди. Напевно, мені була дана в житті одна погана людина, щоб помітити десятки інших добрих і співпереживаючих. Я хочу сказати величезне спасибі кожному рекламодавцю, який не дивлячись ні на що зі мною. І звичайно моїй аудиторії, яку у мене точно ніхто не забере. А ще спасибі всім дівчаткам в Джи бар бейб. Я вас люблю! Ви найкращі", - підписала фото Репяхова.
У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Ви така мила", "Красуня", "Макіяж вогонь", "Ви дуже красива", "Красотуля! Так тримати і сяяти, не дивлячись ні на що!", "Сама ніжність", "Ви красуня!",- пишуть користувачі Мережі.
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Нагадаємо, що Катерина Репяхова показала, як виглядала до знайомства із зірковим чоловіком: «Дамочки».
Раніше Politeka писала, що Репяхова і Павлик влаштували шестимісячному синові свято, фото "іменинника".
А ще Politeka повідомляла, що Репяхова показала обличчя шестимісячного сина від 55-річного Віктора Павлика: "Плачу...".