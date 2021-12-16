Молода дружина українського співака і музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова похвалилася стильним образом, в який вона перевтілилася заради вечірки маленького сина.

Як пише Politeka.net, 15 грудня синові Репяхової та Віктора Павлика Міші виповнилося півроку. Дівчина вирішила відсвяткувати цей день з розмахом, влаштувавши вечірку.

"У приємному післясмаку вчорашнього дня. Я хочу сказати, що мене оточують такі чудові люди. Напевно, мені була дана в житті одна погана людина, щоб помітити десятки інших добрих і співпереживаючих. Я хочу сказати величезне спасибі кожному рекламодавцю, який не дивлячись ні на що зі мною. І звичайно моїй аудиторії, яку у мене точно ніхто не забере. А ще спасибі всім дівчаткам в Джи бар бейб. Я вас люблю! Ви найкращі", - підписала фото Репяхова.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Ви така мила", "Красуня", "Макіяж вогонь", "Ви дуже красива", "Красотуля! Так тримати і сяяти, не дивлячись ні на що!", "Сама ніжність", "Ви красуня!",- пишуть користувачі Мережі.

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