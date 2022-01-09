Как сообщает Politeka.net, Александра Зарицкая по примеру звездных коллег и друзей отправились в зимний отпуск в начале года. Для отдыха артиска выбрала Грузию.

У себя в Instagram Александра активно делится кадрами, сделанными во время поездки: она неспешно гуляет по старинному городу и фотографирует всё, что кажется ей интересным.

На третий день своей удивительной поездки в Грузию Зарицкая сообщила, что влюбилась, не уточнив в кого или во что.

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«Тбилиси: 3 день. И, я, кажется, влюбилась», - написала солистка группы KAZKA.

Отметим, что на одном их фото Александра показала внушительное кольцо на пальце.

"У-у-у! Какой дерзкий взгляд!",

" У тебя целая коллекция колечек",

"Красотка", - пишут в сети.

Напомним, что Зарицкая впечатлила внешностью в обычной жизни: "Засиделась дома".

А еще Politeka писала, что Зарицкая побаловала поклонников сладкой клубникой: "Аж слюнки потекли".

Также Politeka рассказывала, что Зарицкая продемонстрировала, чем занимается в Грузии: «С самого утра…».