Как сообщает Politeka.net, Александра Зарицкая по примеру звездных коллег и друзей отправились в зимний отпуск в начале года. Для отдыха артиска выбрала Грузию.
У себя в Instagram Александра активно делится кадрами, сделанными во время поездки: она неспешно гуляет по старинному городу и фотографирует всё, что кажется ей интересным.
На третий день своей удивительной поездки в Грузию Зарицкая сообщила, что влюбилась, не уточнив в кого или во что.
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«Тбилиси: 3 день. И, я, кажется, влюбилась», - написала солистка группы KAZKA.
Отметим, что на одном их фото Александра показала внушительное кольцо на пальце.
"У-у-у! Какой дерзкий взгляд!",
" У тебя целая коллекция колечек",
"Красотка", - пишут в сети.
Напомним, что Зарицкая впечатлила внешностью в обычной жизни: "Засиделась дома".
А еще Politeka писала, что Зарицкая побаловала поклонников сладкой клубникой: "Аж слюнки потекли".
Также Politeka рассказывала, что Зарицкая продемонстрировала, чем занимается в Грузии: «С самого утра…».