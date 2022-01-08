Известный хореограф и шоумен Влад Яма после отдыха в Мексике отправился с семьей в Майами, где встретился с семьей Монатика.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский хореограф и шоумен Влад Яма, который был судьей "Танців з зірками", поделился в Instagram ярким пляжным фото. На снимке он женой Лилией позирует вместе с еще одним звездным семейством – Дмитрием Монатиком и его женой Ириной.

Оказалось, что после роскошного отдыха в мексиканском Тулуме, Влад я семьей отправились в Америку, где сейчас гастролирует Монатик. Там они встретились на пляже в Майами и сделали забавное пляжное фото.

В подписи к публикации Влад рассказал об этой встрече, а также отметил, что теперь он с бородой, это также можно заметить на фото. "Первый день в Майами. Запланировали встречу с кумом, закупку в маркете, распаковку пяти чемоданов… Вышли на пляж на полчасика, и как только я вспомнил, что где-то рядом находится одна прекрасная семья… Они оказались прямо перед нами! Отлично пообщались, обменялись планами. Дети – тоже. И, не сговариваясь, сделали фото с языками. Вот так встреча! Желаем мощных концертов и незабываемого отдыха! Летний январь. И я ещё с бородой", - рассказал Яма.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" хвастнул элитным отдыхом в Мексике, украинцы не сдержались: "Простому народу не весело…".

Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" показал, чем занимается с красоткой-женой на отдыхе: "Завораживает...".

Также Politeka писала, что Влад Яма живет в красивом доме под Киевом, как он выглядит внутри: кухня-столовая и деревянные потолки.