Известный украинский хореограф, который судит проект "Танці з зірками", поделился новыми кадрами на своей странице в сцсети.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма поделился новыми фото с отдыха в Мексике, где проводит отпуск с женой Лилианой и сыном Леоном.

Можно заметить, что Влад Яма с семьей не только отдыхает на пляже, но пытается использовать визит в Мексику по максимуму.

«Прикоснулись к тысячелетней истории цивилизации Майя. А кое-кто на ней даже постоял. Завораживает…», - написал судья шоу «Танці з зірками» в новом посте.

Влад Яма показал кадры, на которых он с женой и сыном запечатлен в древнем Мексиканском городе Тулум, в котором жили майя, и где сохранились останки их городов. Город является одним из самых ярких памятников доколумбовой истории Мексики.

«Хорошего отдыха», «Классно там», «Фото - огонь», «Прекрасного отдыха», - отреагировали на пост пользователи Сети.

Напомним, что Влад Яма, который покинул Украину, в ультракоротких шортах рассекретил, где сейчас находится: "Сколько яркого впереди...".

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