Танцор и хореограф Влад Яма, который судит проект "Танці з зірками", показал, как развлекается с семьей на отдыхе в Мексике.

Как пишет Politeka.net, Влад Яма является успешным танцором-бальником и хореографом. Звезда был одно время судьей проекта "Україна має талант", но теперь судит проект "Танці з зірками" вместе с Максом Чмерковским и Екатериной Кухар. Не забывает Влад и об соцсети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото и видео в Инстаграм Влад Яма показал, как отдыхает вместе с семьей в Мексике. Все трое были в жилетах и ныряли в море, чтобы посмотреть на местные красоты дна моря.

"Это в Мексике ещё. Перед Майами. Снорклинг. Кораллы. Скат. Черепаха. Сын, жена… ЛИСТАЙТЕ…", - написал Влад.

Фолловеры поставили более тысячи лайков и написали комментарии, хваля Влада, а некоторые даже возмутились:

"Простому народу не весело, не надо пока показывать свое веселье, не хочеться смотреть", "Сын - молодец", "Влад вы бы по пробывали бы лучше не в одно и тоже ваше любимое место ездить, а в Канкун.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" показал, чем занимается с красоткой-женой на отдыхе

А еще Politeka сообщала, что Влад Яма из "Танців з зірками" хвастнул роскошным отдыхом с женой и сыном в Мексике

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