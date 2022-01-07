Как пишет Politeka.net, Влад Яма является успешным танцором-бальником и хореографом. Звезда был одно время судьей проекта "Україна має талант", но теперь судит проект "Танці з зірками" вместе с Максом Чмерковским и Екатериной Кухар. Не забывает Влад и об соцсети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых фото и видео в Инстаграм Влад Яма показал, как отдыхает вместе с семьей в Мексике. Все трое были в жилетах и ныряли в море, чтобы посмотреть на местные красоты дна моря.
"Это в Мексике ещё. Перед Майами. Снорклинг. Кораллы. Скат. Черепаха. Сын, жена… ЛИСТАЙТЕ…", - написал Влад.
Фолловеры поставили более тысячи лайков и написали комментарии, хваля Влада, а некоторые даже возмутились:
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"Простому народу не весело, не надо пока показывать свое веселье, не хочеться смотреть", "Сын - молодец", "Влад вы бы по пробывали бы лучше не в одно и тоже ваше любимое место ездить, а в Канкун.
Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" показал, чем занимается с красоткой-женой на отдыхе
А еще Politeka сообщала, что Влад Яма из "Танців з зірками" хвастнул роскошным отдыхом с женой и сыном в Мексике
Также Politeka писала, что покинувший Украину Влад Яма в ультракоротких шортах рассекретил, где сейчас находится