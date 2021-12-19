Андрей Хлывнюк принял участие в фотосессии, которая была веселой, но утомительной, сообщает Politeka.net.

В новом Инстаграм-посте группы рассказали, что певцу пришлось держать на себе тяжесть в виде бумбоксов.

"Собравшись сделать пару фотоснимков, в том числе для афиш, рекламирующих концерт Бумбокс в киевском Дворце Спорта, мы получили гораздо больше материала, чем ожидали", - говорится в сообщении.

Утверждается, что для Андрея Хлывнюка это был также и утомительный фотосет.

Популярные статьи сейчас

София Ротару сразу после "Песни года" в Москве появилась на Новогоднем квартале: "Такое чувство..."

Тринчер в неприличном наряде хвастнула престижной наградой на красной дорожке: "Кто заметил следы от…"

Экс-ВИА Гра Мейхер хвастнула формами в полупрозрачном костюме: кадры

Тоня Матвиенко рассказала, что произошло между мамой и отцом, которого выгнали из дома: "Это же нормально"

Оборвалась жизнь известной актрисы, запомнившейся ролью в "Иронии судьбы": "Светлая память"
Показать еще

"Алюминиевый каркас с поставленными на него бумбоксами, неожиданно оказался конструкцией, поднять которую можно было только вдвоем, и это успешно сделали Вова и Веталь. Результат нашей работы можно увидеть в сети и на бордах и ситилайтах в Киеве", - написал автор поста.

За 20 минут публикация собрала сотни лайков.

Отметим, Андрей Хлывнюк и гитарист Андрей Самойло создали группу "Бумбокс" в 2004 году. В основном песни группы исполняются на украинском языке, но также присутствуют русскоязычные и англоязычные хиты.

Напомним, лидер "Бумбокса" Хлывнюк обнародовал содержание записки, которую получил

Как сообщала Politeka, лидер "Бумбокса" Хлывнюк "загулял" в Лондоне, фото

Также Politeka писала, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк после развода поделился печальными мыслями