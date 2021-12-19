Андрей Хлывнюк принял участие в фотосессии, которая была веселой, но утомительной, сообщает Politeka.net.
В новом Инстаграм-посте группы рассказали, что певцу пришлось держать на себе тяжесть в виде бумбоксов.
"Собравшись сделать пару фотоснимков, в том числе для афиш, рекламирующих концерт Бумбокс в киевском Дворце Спорта, мы получили гораздо больше материала, чем ожидали", - говорится в сообщении.
Утверждается, что для Андрея Хлывнюка это был также и утомительный фотосет.
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"Алюминиевый каркас с поставленными на него бумбоксами, неожиданно оказался конструкцией, поднять которую можно было только вдвоем, и это успешно сделали Вова и Веталь. Результат нашей работы можно увидеть в сети и на бордах и ситилайтах в Киеве", - написал автор поста.
За 20 минут публикация собрала сотни лайков.
Отметим, Андрей Хлывнюк и гитарист Андрей Самойло создали группу "Бумбокс" в 2004 году. В основном песни группы исполняются на украинском языке, но также присутствуют русскоязычные и англоязычные хиты.
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