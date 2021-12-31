Андрей Хлывнюк 31 декабря празднует свой день рождения, ему исполнилось 42 года, сообщает Politeka.net.
На своей странице в Инстаграм артист показал свой праздничный стол.
Лидера группы «Бумбокс» поздравляют поклонники и коллеги.
«Под новый год рождаются прекрасные люди», «С днём Рождения! Вдохновения на новый альбом в новом году! 🔥😊 Здоровья само собой!», «Спасибо за каждое слово и ноту🔥вы исцеляете души и даете жару», «С Днем Рождения!!! Ты лучший из лучших», - пишут в комментариях.
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А вот праздновать Новый год Андрей Хлывнюк не очень любит.
"Новый год никогда не был моим любимым праздником. У меня день рождения 31 декабря, поэтому каждый год, лет так с 10-ти, мне хотелось убежать куда-то подальше. Но когда я начал свою концертную деятельность, еще до Бумбокса, Новый год стал достаточно прикольным праздником, во время которого мы успевали дать один-два, а иногда и три концерта", — рассказывал лидера «Бумбокса» ранее.
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