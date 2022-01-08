Как пишет Politeka.net, Константин Бочаров (настоящее имя артиста) поделился новым постом в Инстаграм, который заставил его поклонников теряться в догадках. Молодой певец, который совсем недавно стал победителем второго сезона шоу «Маска», поделился новым эффектным снимком.
На нем Melovin позировал в черной одежде, украшенной объемными красными цветами, парике и с драматичным макияжем. При этом он был заперт в черной клетке.
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А думают что все знают», - подписал снимок Melovin.
Он не предоставил никакого контекста к этим строчка, поэтому поклонникам было трудно понять, о чем идет речь.
«Творец ты наш любимый», «Надеюсь, что это клип на Кіт і Драму какие крутые слова... Честно, напишу красиво и будет как мотивация перед глазами. Прямо за душу», «Настолько важные слова», «Так хочется думать, что это строки из новой песни и скоро мы её услышим», «Израненная птица-душа в клетке.. Чем больше ран - тем громче песня», «Ты песню написал? Или это просто послание?», - пишут люди.
Напомним, победитель шоу "Маска" MELOVIN рассказал о своей болезни, которой страдают многие артисты.
Как сообщала Politeka, победитель шоу "Маска" MELOVIN готовится к переезду в Америку.
Также Politeka писала, что MELOVIN назвал имя девушки, в которую влюблен после Танців з зірками.