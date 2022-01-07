Певец MELOVIN (Константин Бочаров), фаворит Андрея Данилко на отборе Евровидения, стал победителем на шоу "Маска", и рассказал о звездной болезни.

MELOVIN дал откровенное интервью, в котором ответил на самые интересные вопросы, в том числе и о звездной болезни, пишет Politeka.net.

Так, артист признался на Ютуб-канале DOROTYE, что "поймал звезду" после того, как о нем узнали.

"Я об этом очень много раз рассказывал. После "Х-Фактора" была звездная болезнь: тогда я думал, что все крутится вокруг меня, весь мир крутится вокруг меня, все мне должны, все должны мне сделать... Это было отвратительное время, хорошо, что были друзья. Они вовремя дергали за ножку, и вернули обратно", - поделился исполнитель.

MELOVIN добавил, хотя друзья ничего не говорили, но они молча делали выводы, и некоторые даже ушли из его жизни.

"Некоторые уходили, некоторые оставались, говорили: "Мэл, перебор... Мы тебя знаем другим, изначально, до славы. Мы все понимаем, но сорри... перебор"", - рассказал Бочаров.

Певец признался, что в тот период он много себе позволял в работе, но никогда не переходил на хамство.

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