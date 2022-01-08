Как пишет Politeka.net, 27-летний Анатолий Евдокименко, как и его сестра Соня, живет за границей. Парень явно унаследовал любовь своего семейства к музыке, и сейчас выступает в качестве диджея под псевдонимом SHMN.

На новых кадрах в своем Инстаграм Анатолий показал, как работает над созданием музыки. На видео парень сидел в студии, окруженный аппаратурой. Он увлеченно играл, создавая новую композицию. При этом Анатолий явно был максимально вовлечен в процесс.

«Записываю», - подписал кадры музыкант.

Его сестра, начинающая модель и блогерша Соня Евдокименко, которая живет и учится в США, тут же отреагировала на пост.

«Люблю ежедневный контент из студии», - написала девушка.

Их мама, невестка Ротару по имени Светлана, также оставила под постом сына сердечки.

Отметим, что Анатолий Евдокименко большую часть времени проводит в Лондоне. Он также ездит по Европе и миру со своими выступлениями. София Ротару явно поддерживает парня в его начинаниях, так как ранее рассказывала поклонникам о его новых работах.

Напомним, невестка Софии Ротару пленила роскошным видом на вечеринке, праздничные фото.

Как сообщала Politeka, племянница Ротару показала результат объеданий на Новый год, муж не удержался.

Также Politeka писала, что внучка Ротару с ноутбуком в руках удивила деловым образом.