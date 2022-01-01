Как передает Politeka.net, в Инстаграм у Мурата Налчаджиоглу появилось фото, на котором он предстал в черном бархатном костюме. Особое внимание привлекли брови мужчины. Выглядел он очень стильно и мужественно.

«Happy New Year. С самыми душевными искренними пожеланиями поздравляю Вас с Новым годом, выражаю признательность и благодарность за ваш вклад в развитие нашего общего дела! Пусть очередной год станет новым этапом в жизни, неповторимым и наполненным только приятными эмоциями и незабываемыми моментами! Пусть друзья и близкие люди окружают вас, пусть яркий огонь тепла и любви не угасает в ваших сердцах, а здоровье и успех сопутствуют вам весь год!», - обратился Мурат к своим коллегам.

В комментариях мужчине оставили несколько теплых отзывов. Поклонники стали обсуждать его внешний вид.

«Очень красивый мужчина», «Какой красавец», «Невероятный», «И вас с Новым годом!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ани Лорак с дочкой рассказала о семейном празднике: «Сегодня исполнился годик…».

Как сообщала Politeka, у бывшего мужа Лорак появится еще один ребенок: "На маму похожа".

Также Politeka писала, что Мурат Налчаджиоглу впечатлил развязным поведением с невестой.