Как передает Politeka.net, в Инстаграм у Мурата Налчаджиоглу появилось фото, на котором он предстал в черном бархатном костюме. Особое внимание привлекли брови мужчины. Выглядел он очень стильно и мужественно.
«Happy New Year. С самыми душевными искренними пожеланиями поздравляю Вас с Новым годом, выражаю признательность и благодарность за ваш вклад в развитие нашего общего дела! Пусть очередной год станет новым этапом в жизни, неповторимым и наполненным только приятными эмоциями и незабываемыми моментами! Пусть друзья и близкие люди окружают вас, пусть яркий огонь тепла и любви не угасает в ваших сердцах, а здоровье и успех сопутствуют вам весь год!», - обратился Мурат к своим коллегам.
В комментариях мужчине оставили несколько теплых отзывов. Поклонники стали обсуждать его внешний вид.
«Очень красивый мужчина», «Какой красавец», «Невероятный», «И вас с Новым годом!», - пишут пользователи сети.
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