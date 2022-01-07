Как пишет Politeka.net, ресторатор колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился фото, на котором запечатлен со своей мамой Архенис Браво на фоне праздничной елки на Софийской площади в Киеве.

Мама Эктора живет в Колумбии, но приехала на праздники к сыну.

Эктор Хименес-Браво Эмоционально поздравил украинцев с Рождеством.

«С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! Сколько в воздухе летает праздника и благодати! Великий день! Пусть он принесет вам приятные перемены, пусть в этот день вы свяжетесь с тем, с кем давно не имели возможности выйти на связь! Пусть Рождество 2022 года будет по-настоящему волшебным и принесет нам мир! 🙏» - написал судья «Мастер-Шеф».

Укрианцы в свою очередь поздравили Эктора.

"С рождеством вас и маму вашу! Мира и добра в сердце и вокруг", "Как хорошо, что Ваша мама с вами.Берегите ее, дай Бог Вам обоим здоровья, ведь ето главное в жизни, долгих лет", - пишут в комментариях.

Напомним, Эктор Хименес-Браво бросился к фанатам за помощью: "Помогите вылечить..."

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