К творчеству певца Wellboy относятся по-разному, и теперь известный режиссер решил высказать свое мнение, передает Politeka.net. Семен Горов дал интервью порталу "MUZVAR", выдержки которого опубликовали в посте Инстаграм.
Так, создатель легендарных мюзиклов «Вечера на хуторе возле Диканьки» с Андреем Данилко, «Золушка», «Сорочинская ярмарка», и один из самых популярных украинских режиссеров 2000-х, который снял много клипов для украинских знаменитостей, в частности для Ани Лорак, рассказал, что не считает клипы Wellboy искусством, как и клипмейкерство в целом.
"Сейчас мне нравятся более юмористические работы. Мне кажется, что это перестало быть каким-нибудь искусством. Это больше шутки. Вот, например, там "Гуси" Wellboy. Мне нравится, но я вижу определенные недостатки, но всем на это плевать. Это сделано с юмором. Прикольная мысль. Сказать, что это искусство – я не могу. Это сделано «на коленке»", - поделился Семен Горов.
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Отметим, видеоклип "Гуси" собрал более 11 млн просмотров на YouTube.
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