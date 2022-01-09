Как пишет Politeka.net, звезда сериала «Школа», которой недавно бойфренд Александр Волошин сделал предложение руки и сердца, подлилась интересными подробностями с Екатериной Осадчей.
Анна Тринчер рассказала, что несколько месяцев намекала возлюбленному, что ее безымянный палец очень мерзнет летом.
«А кольцо Картье завезли в Киев», - добавил Волошин.
Анна Тринчер призналась, что даже кольцо выбрала сама.
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«Да, я выбрала заранее. Я ему немножко намекнула, что если будет предложение руки и сердца, то обязательно только с этим кольцом... которое оказалось большим», - рассказала актриса.
При этом возлюбленные решили не менять кольцо, а купить еще одно.
Свадьбу Тринчер планирует провести с размахом.
«Так, чтобы на всю жизнь», - сказала артистка.
Также Анна Тринчер рассказала, что дизайнер Андре Тан предложил пошить для нее свадебное платье.
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