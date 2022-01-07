20-летняя певица, актриса и блогерша Анна Тринчер показала, как выглядит ее жених Александр Волошин после операции, которую перенес на днях.

Жених Анны Тринчер, блогер Александр Волошин, на днях перенес операцию на ноге, о чем он и его невеста сообщили в своих социальных сетях, сообщает Politeka.net. В новых публикациях певица решила показать, как выглядит ее любимый, а также пожаловалась на некоторые условия в больнице.

На кадрах Александр Волошин был в белье и на костылях. В таком виде парень собирался в уборную.

"Утром Саша решил пойти в туалет...", - написала звезда.

"Не дошел...", - подписала следующее стори певица.

А позже рассказала об условиях в больнице.

"Я осталась на ночь с Сашей... спать тут, конечно, не вау. Чуть побаливает спина от жесткой кровати, с 7 утра все начинают ходить и громко разговаривать, поэтому особо не выспишься", - рассказала Анна Тринчер.

Также певица показала под матрасом кушетку.

"Вот такую кушетку мы еле выбили, хотя практически все палаты рядом свободные с переносными кроватями", - написала певица.

Отметим, Александру Волошину сделали плановую операцию на ноге, ведь ранее он порвал связки.

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