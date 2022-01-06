Блогеры Анна Тринчер и Александр Волошин собираются жениться, сообщает Politeka.net. Пара вместе несмотря на все трудности.
В новых постах в Инстаграм и Тик Ток певица рассказала о том, что ее любимый находится в больнице. Александра Волошина увезли на операцию, а пока блогерша вместе с родными ждала его в палате. Чтобы как-то снять напряжение, певица развлекала себя, записывая видео.
К счастью, все прошло успешно и позже Анна Тринчер показала, как любимого привезли в палату. Прийдя в себя после операции, парень сразу признался в любви будущей жене.
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"Я так рад тебя видеть. Я тебя очень сильно люблю", - произнес Волошин.
Артистка обняла жениха, а позже мама парня вышла из палаты.
"То, что он говорил дальше, я, к сожалению, не сняла... но плакала от счастья еще очень долго!", - рассказала певица.
Отметим, жених Анны Тринчер перенес плановую операцию. Ранее, во время игры в футбол, парень порвал связку, и не мог вернуться к игре без хирургического вмешательства.
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