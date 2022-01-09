16-летний Муаяд Абдельрахим после победы на шоу стал завоевывать популярность, сообщает Politeka.net. Сейчас на страницу парня подписаны 10 тысяч пользователей Сети, с которыми он многим делится. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
В новом видео артист рассказал о пути к своему успеху, выдав некоторые подробности.
По словам парня, он очень много пел в машине, однако его мать была иного мнения, но все же отвела его к преподавательнице по вокалу.
"Сидел в машине у мамы, очень часто пел или Майкла Джексона, или... ну, как пел? Мама говорила, что я вою. Моя учительница смотрит на маму, моя мама говорит: "Что все плохо?", а учительница говорит: "Нет, он у вас не воет, он у вас поет, представьте себе!", мама говорит: "Как так? Я слышу, что воет", а та говорит: "Нет-нет, не воет! Он поет"", - рассказал Муаяд.
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"Твоя мама сделала всё, чтобы ты пел!Спасибо родителям и низкий поклон", "Мне мама то же самое говорила🤣", "Прикольная история вышла", - написали пользователи Сети.
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