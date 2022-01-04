Как передает Politeka.net, Муяад Абдельрахим является известным артистом. Он прославился благодаря тому, что в 16 лет он стал победителем шоу "Співають всі", показав вокальный талант.
Так, на этот раз 16-летний победитель шоу "Співають всі" опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Муаяд Абдельрахим позирует с известным музыкантом Дмитрием Сысоевым и продюсером Вадимом Поротковым. Под фото артист решил рассказать своим поклонникам хорошую новость о том, что вскоре он выпустит новую песню.
"Скоро новая песня "Инстаграм" 🎶
Спасибо @omut_official за то, что подарил эту песню! И спасибо @vadym.meyer за крутую атмосферу во время записи", — высказал благодарность Муаяд Абдельрахим.
Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Будет пушка, ты крут", "Жду😍 на 10000% уверена что будет прекрасно", "Очень-очень преочень жду".
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