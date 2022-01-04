Победитель шоу "Співають всі" и известный 16-летний певец Муаяд Абдельрахим подготовил хорошую новость для украинцев и рассказал об этом.

Как передает Politeka.net, Муяад Абдельрахим является известным артистом. Он прославился благодаря тому, что в 16 лет он стал победителем шоу "Співають всі", показав вокальный талант.

Так, на этот раз 16-летний победитель шоу "Співають всі" опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Муаяд Абдельрахим позирует с известным музыкантом Дмитрием Сысоевым и продюсером Вадимом Поротковым. Под фото артист решил рассказать своим поклонникам хорошую новость о том, что вскоре он выпустит новую песню.

"Скоро новая песня "Инстаграм" 🎶



Спасибо @omut_official за то, что подарил эту песню! И спасибо @vadym.meyer за крутую атмосферу во время записи", — высказал благодарность Муаяд Абдельрахим.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Будет пушка, ты крут", "Жду😍 на 10000% уверена что будет прекрасно", "Очень-очень преочень жду".

Ранее сообщалось, победитель "Співають всі" Муаяд позволил заглянуть в гримерку, которую делил с Ломакиным: "Пока Никита..."

Также, победитель "Співають всі" поразил украинцев сходством с известным певцом: "Два моих любимчика"

Politeka рассказывала, неудача настигла победителя "Співають всі" прямо в новогоднюю ночь: "Через пять минут сломал"