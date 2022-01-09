Как передает Politeka.net, украинская певица Александра Зарицкая, как и многие артисты отправилась в отпуск. Однако в отличие от большинства для своего отдых она избрала не морской курорт, а колоритную Грузию. На своей странице в Инстаграм солистка группы KAZKA делится интересными кадрами.
Кадрами отдыха в Тбилиси 29-летняя певица хвастается уже несколько дней, но только сейчас решила признаться, кто составил ей компанию.
«Мы с мамой экстремалки», - подписала Александра Зарицкая новые кадры.
Отметим, ранее Александра Зарицкая рассказывала, что ее мама – Татьяна Владимировна очень современная ипрогресивная.
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Группа KAZKA была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Александры Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша.
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