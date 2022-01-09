Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Ирина Монатик опубликовала фото и похвасталась, что вместе с сыновьями посетила «Музей естественной истории». Также она заговорила об опыте, который получают ее маленькие дети во время путешествий.

«Гуляя с малышами по Лос-Анджелесу, столько раз ловила себя на мысли о том, что просто не верю своим глазам. Им всего 6 и 5 лет, а они уже имеют возможность видеть эти прекрасные места, которые для меня в детстве были лишь телевизионной сказкой! Впитывать в себя эту контрастность реальности от супер роскоши и красоты, до огромного количества бездомных, которые лежат на асфальтах центральных улиц», - поделилась своими впечатлениями Ирина.

По словам женщины, она мечтает о том, чтобы ее дети смогли быть своими во всех точках прекрасной планеты Земля.

Напомним, что Ирина Монатик в эффектном платье обратилась к украинцам из США: "Дорогие друзья…".

Как сообщала Politeka, Ирина Монатик в купальнике продемонстрировала загорелые формы: "Вот так встреча".

Также Politeka писала, что Ирина Монатик показала мужа и детей на отдыхе в США: "Чудесные эмоции".