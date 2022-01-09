Дружина хореографа Влада Ями Ліліана показала в Мережі, як вони зустрілися з Монатіком і його сім'єю в Майамі, і разом відпочивали.

Як повідомляє Politeka.net, дружина відомого хореографа Влада Ями Ліліана після відпочинку з чоловіком і сином в мексиканському Тулумі, показала кадри з американського Майамі. У своїх Instagram-сторіс красуня показала кадр, на якому видно, що зоряне сімейство Ям в Америці зустріло ще одних українських селебріті – Монатіка з його дружиною Іриною.

Знімок зробив Дмитро, вони з дружиною, Владом і Ліліаною позують на жаркому пляжі Майамі, всі веселі і мило посміхаються. Як видно, Ірина здорово засмагла За останній час, вона в цікавому купальнику стоїть поруч з Владом.

"Ось так зустріч. Запалювати, а на не пропалювати", - підписала сторіс Ліліана Яма.

Відзначимо, що Дмитро Монатік зараз гастролює по Америці і взяв з собою дружину. Ірина часто показує в соцмережі кадри, як проводить час в Майамі з чоловіком і без нього.

Нагадаємо, Дружина Влада Ями приміряла сміливе вбрання з мотузочок: "Тулумський стиль".

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