Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у Табриза, который, несмотря на столь юный возраст, уже делает первые шаги в направлении карьеры модели, появилось видео, снятое на улице. 6-летний мальчик наслаждался выпавшим снегом, нагребал его в руки и подкидывал вверх.
«Снег кружится снег летает, много снега не бывает», - подписал видео мальчик.
В комментариях Табризу оставили несколько приятных отзывов.
Как известно, Табриз Ахмадов – второй сын Ирины Билык, которого ей и ее экс-мужу Аслану Ахмадову родила суррогатная мать. Также у певицы есть старший сын Глеб. В 2021 году артистка призналась, что разводится со своим мужем, который проживает в России, и практически не приезжает к ней и сыну.
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На данный момент мальчик живет с Билык, но с отцом тоже проводит время. Табриз в свои 6 лет уже является амбассадором детского продюсерского центра.
Напомним, что Ирина Билык похвасталась талантами Табриза: "Мальчик чудо".
Как сообщала Politeka, Ирина Билык обратилась к украинцам, засветив новую внешность: «Не узнать».
Также Politeka писала, что Билык растрогала редкими кадрами с Табризом: растет копией отца.