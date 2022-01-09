Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у Табриза, который, несмотря на столь юный возраст, уже делает первые шаги в направлении карьеры модели, появилось видео, снятое на улице. 6-летний мальчик наслаждался выпавшим снегом, нагребал его в руки и подкидывал вверх.

«Снег кружится снег летает, много снега не бывает», - подписал видео мальчик.

В комментариях Табризу оставили несколько приятных отзывов.

Как известно, Табриз Ахмадов – второй сын Ирины Билык, которого ей и ее экс-мужу Аслану Ахмадову родила суррогатная мать. Также у певицы есть старший сын Глеб. В 2021 году артистка призналась, что разводится со своим мужем, который проживает в России, и практически не приезжает к ней и сыну.

На данный момент мальчик живет с Билык, но с отцом тоже проводит время. Табриз в свои 6 лет уже является амбассадором детского продюсерского центра.

Напомним, что Ирина Билык похвасталась талантами Табриза: "Мальчик чудо".

Как сообщала Politeka, Ирина Билык обратилась к украинцам, засветив новую внешность: «Не узнать».

Также Politeka писала, что Билык растрогала редкими кадрами с Табризом: растет копией отца.