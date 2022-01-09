Юморист Андрей Рыбак, который участвовал в шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, показал, как гуляет по Одессе, насмешив украинцев.

Как пишет Politeka.net, Андрей Рыбак является успешным украинским юмористом. Артист принимал участие в шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, но главная героиня выбрала другого мужчину - Александра Эллерта, с которым Андрей в итоге подружился после проекта. Сейчас Рыбак активно ведет страничку в Инстаграм и делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Сергей показал, как гуляет по Одессе. Звезда стоял рядом с самокатом, обняв картонную девушку с большими вишнями в руках.

"Согреем горячей вишневкой...", - написано было под фото.

"Зимой в Одессе тоже хорошо!

Море

Атмосфера

Отель у моря

Девушки (только картонные, к другим мне подходить нельзя)

Это я к чему? К тому, что город это потрясающий! Есть тут одесситы?!", - написано было под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Самый лучший город на земле", "Добро пожаловать в Одессу", "Есть. Со снегом было бы симпатичнее", "Приветствую из Одессы!".

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