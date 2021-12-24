Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт и Андрей Рыбак стали друзьями после проекта несмотря на то, что бились за сердце главной героини шоу "Холостячка". Андрей у себя на страничке в Инстаграм решил показать, в какой фотосессии вместе с другом принял участие.

На фото Рыбак и Эллерт были с крыльями ангелов и в свитерах. В руках звезды держали луки и стрелы.

"Не отпускают нас романтические реалити!

Правда теперь мы их комментируем, а не участвуем! А это даже веселее! Скоро премьера. Будете смотреть", - написал Рыбак под фото.

Эллерт сразу прокомментировал фото: "Няшные конечно, аж приторно)"

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Конечно огонь", "Какие вы классные. Ждём", "Будет интересно. Это точно. Ждем", "Какие купидончики", "Да, будем, ждем", "Конечно будем смотреть, такие красавчик"

Напомним, друг Эллерта и экс-кавалер Мишиной слился в нежном поцелуе с красивой брюнеткой на яхте, фото

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