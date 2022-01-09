Дети известной певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина Гарри и Лиза впечатлили элегантным видом, нарядившись в стиле королевской семьи.

Как сообщает Politeka.net, 8-летние Гарри и Лиза Галкины, несмотря на столь юный возраст, уже являются невероятно известными. В Инстаграм у них есть собственные фан-аккаунты, где публикуют их фото.

На свежем снимке дети предстали в красивых нарядах. Гарри позировал в белом пиджаке, а Лиза в красивом светлом костюме.

«Лиза и Гарри. Заслуживают вашего сердечка?», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях звездным деткам оставили массу приятных слов. Поклонники отметили, что они похожи на членов королевской семьи.

«Обожаю этих детей, очень воспитанные и улыбчивые, видно воспитание родителей», «Маленький принц и принцесса», «Действительно из королевской семьи», «Какие милые и очаровательные! Уже взрослеют!», «Светлячки. Счастья вам на долгие долгие годы», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лиза Галкина перепела известную песню на французском языке: "Вот так звездочка растет".

Как сообщала Politeka, Гарри Галкин похвастался талантом, впечатлив сеть: "Браво!".

Также Politeka писала, с кем Гарри и Лиза Галкины отпраздновали Новый год: "Веселая компания".