Как сообщает Politeka.net, 8-летние Гарри и Лиза Галкины, несмотря на столь юный возраст, уже являются невероятно известными. В Инстаграм у них есть собственные фан-аккаунты, где публикуют их фото.
На свежем снимке дети предстали в красивых нарядах. Гарри позировал в белом пиджаке, а Лиза в красивом светлом костюме.
«Лиза и Гарри. Заслуживают вашего сердечка?», - подписали фото авторы аккаунта.
В комментариях звездным деткам оставили массу приятных слов. Поклонники отметили, что они похожи на членов королевской семьи.
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«Обожаю этих детей, очень воспитанные и улыбчивые, видно воспитание родителей», «Маленький принц и принцесса», «Действительно из королевской семьи», «Какие милые и очаровательные! Уже взрослеют!», «Светлячки. Счастья вам на долгие долгие годы», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Лиза Галкина перепела известную песню на французском языке: "Вот так звездочка растет".
Как сообщала Politeka, Гарри Галкин похвастался талантом, впечатлив сеть: "Браво!".
Также Politeka писала, с кем Гарри и Лиза Галкины отпраздновали Новый год: "Веселая компания".