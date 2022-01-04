Цікаве фото з Гаррі і Лізою Галкіним викликало бурхливу реакцію в соцмережі.

Як пише Politeka.net, нове фото з 8-річними Гаррі і Лізою Галкіним з'явилося на одній з фан-сторінок зоряного сімейства в Instagram.

"Весела компанія, всі разом", - сказано в підписі до фото.

Гаррі і Ліза Галкіни сфотографовані разом з друзями на тлі плаката «з Новим роком 2022!»

На фото також зображена подружка Гаррі і Лізи Галкіни - дочка засновниці модного будинку Stefania Наталії Пінягіної. Дівчинку звуть Стефанія, вона модель і популярний блогер. Наталя з чоловіком Олегом подарували дівчинці на її перший день народження бренд дитячого одягу, названий на її честь.

Знімок розчулив користувачів мережі.

«Чарівний. Чудовий. Дуже красиві хлопці», «класні хлопці», «Лизок навіть на фото вже актриса», «з Новим роком гномики», «Красотулі маленькі», «такі миленькі», "ось вони золотули" - коментують кадри в мережі.

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