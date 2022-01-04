Як пише Politeka.net, нове фото з 8-річними Гаррі і Лізою Галкіним з'явилося на одній з фан-сторінок зоряного сімейства в Instagram.
"Весела компанія, всі разом", - сказано в підписі до фото.
Гаррі і Ліза Галкіни сфотографовані разом з друзями на тлі плаката «з Новим роком 2022!»
На фото також зображена подружка Гаррі і Лізи Галкіни - дочка засновниці модного будинку Stefania Наталії Пінягіної. Дівчинку звуть Стефанія, вона модель і популярний блогер. Наталя з чоловіком Олегом подарували дівчинці на її перший день народження бренд дитячого одягу, названий на її честь.
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Знімок розчулив користувачів мережі.
«Чарівний. Чудовий. Дуже красиві хлопці», «класні хлопці», «Лизок навіть на фото вже актриса», «з Новим роком гномики», «Красотулі маленькі», «такі миленькі», "ось вони золотули" - коментують кадри в мережі.
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