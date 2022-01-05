Син співаків Алли Пугачової й Максима Галкіна вийшов на сцену з батьком, викликавши захоплення публіки й користувачів Мережі - відео опублікували в одній з фан-сторінок.

Двійнята Алли Пугачової і Максима Галкіна, Ліза і Гаррі, вже стали справжніми зірками Мережі, передає Politeka.net. Так, мабуть, вони не проти й підкорити сцену. Про це свідчить відео, оприлюднене в одній з фан-груп. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах Максим Галкін і Гаррі вийшли на сцену, перед колегами та іншими глядачами. Обидва виконали відому пісню французькою мовою, захопивши зал і користувачів мережі.

"Гаррі з татом співають пісню 🙏 🏼 ❤ ️ дуже по-доброму👏 🏻 💕", - написали автори публікації, яка за півгодини зібрала понад 3000 переглядів і багато коментарів.

Користувачі Мережі написали багато компліментів батькові й синові:

"Супер!! Гаррік умничка! Браво!", "Дай Бог вам щастя", " обожнюю вас мої хороші, просто люблю вас😍😍😍❤️❤️❤️👏👏👏", "Браво!!!Гаррі молодець! Максим-батько з великої літери! Захоплююся!", "чудовий тато🤩", " такі класні! Треба було і Лізу взяти вона дуже красиво співає цю пісню. Талановиті, добрі розумні дітки, без пафосу. Це так приємно на них дивитися".

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