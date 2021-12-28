Як пише Politeka.net, нове відео з 8-річною Лізою Галкіною з'явилося на одній з фан-сторінок зоряного сімейства в Instagram. На кадрах другокласниця наочно демонструє, що пішла в свою зоряну маму.
Так, дівчинка під акомпанемент фортепіано виконує пісню Les Champs-Élysées, яку в оригіналі співає Джо Дассен. На відео можна оцінити не тільки вміння Лізи потрапляти в ноти, але і її знання французької мови.
Також на кадрах можна розгледіти частину розкішно обставленої кімнати в особняку Галкіна і Пугачової.
У коментарях до відео помітили, що зіркова пара виховує своїх дітей в кращих традиціях російського дворянства – з вивченням французької мови.
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"Ця дитина талановита у всьому!", "Які молодці батьки, не по бутіках дітей водять а різнобічно розвивають. прекрасні діти, виховані в російських традиціях", "Ліза просто принадність чудова дівчинка", "розумничка!!! Головне почуття ритму", "О, Боже!! Яка принадність!!!", "Генетика страшна сила + чарівність Лізи", "Ну що, чекаємо майбутню зірку на великій сцені!", "Оце так зірочка росте! Талант!",- пишуть люди.
Нагадаємо, чоловік Пугачової Галкін розчулив кадрами розваг з їхніми дітьми.
Як повідомляла Politeka, Галкін і Пугачова запросили в свій замок дітей, кадри потрапили в мережу.
Також Politeka писала, що 45-річний Максим Галкін зважився розповісти, хто для нього Пугачова насправді.