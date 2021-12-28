Як пише Politeka.net, нове відео з 8-річною Лізою Галкіною з'явилося на одній з фан-сторінок зоряного сімейства в Instagram. На кадрах другокласниця наочно демонструє, що пішла в свою зоряну маму.

Так, дівчинка під акомпанемент фортепіано виконує пісню Les Champs-Élysées, яку в оригіналі співає Джо Дассен. На відео можна оцінити не тільки вміння Лізи потрапляти в ноти, але і її знання французької мови.

Також на кадрах можна розгледіти частину розкішно обставленої кімнати в особняку Галкіна і Пугачової.

У коментарях до відео помітили, що зіркова пара виховує своїх дітей в кращих традиціях російського дворянства – з вивченням французької мови.

"Ця дитина талановита у всьому!", "Які молодці батьки, не по бутіках дітей водять а різнобічно розвивають. прекрасні діти, виховані в російських традиціях", "Ліза просто принадність чудова дівчинка", "розумничка!!! Головне почуття ритму", "О, Боже!! Яка принадність!!!", "Генетика страшна сила + чарівність Лізи", "Ну що, чекаємо майбутню зірку на великій сцені!", "Оце так зірочка росте! Талант!",- пишуть люди.

Нагадаємо, чоловік Пугачової Галкін розчулив кадрами розваг з їхніми дітьми.

Як повідомляла Politeka, Галкін і Пугачова запросили в свій замок дітей, кадри потрапили в мережу.

Також Politeka писала, що 45-річний Максим Галкін зважився розповісти, хто для нього Пугачова насправді.