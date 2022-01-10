Муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес показал, как проводит время на отдыхе в Мексике, похваставшись украинцам.

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес является популярным украинским певцом и мужем Нади Дорофеевой, которая была солисткой группы "Время и Стекло". Сейчас пара отдыхает в Мексике. Артист решил показать, как проходит отпуск, поделившись новой фотографией в социальной сети Инстаграм.

На фото Владимир был в одних плавках, позируя в воде. Дантес посмотрел вверх, наслаждаясь красотой в пещере.

"Даш, по ночам врываюсь, днём очищаюсь. Даш, я вообще не сплю"

Моя новая знакомая из Тулума", - написал Дантес.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вода-огонь", "Вы там с Джиганом что ли отдыхаете?", "молодой и перспективный. не думал начать петь?", "Скучно без ваших сторис", "Место просто сказочное.)) вода зеркально чистая, атмосфера суперская)", "Какая вы офигенная пара с Надей Дорофеевой, обожаю вас".

Напомним, Дорофеева в крошечном купальнике начала делать разминку перед Дантесом

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