Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Александра Зарицкая поделилась кадрами с отпуска и рассказала о городе.
«Тбилиси, день 4, сегодня я посвятила целый день эмоциям, которые вызывает этот город. И только на четвертый день, я увидела насколько этот город может быть разный, мистический, чарующий… Я сегодня уже успела и поплакать, и посмеяться», - отметила Зарицкая, добавив, что в Грузии ее больше всего завораживают и влюбляют в себя люди.
Артистка добавила, что хочет вернуться в Тбилиси весной.
В комментариях ей оставили массу приятных слов. Многие обратили внимание на ее худобу.
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«Ты все красивеешь и красивеешь», «Александра, вы выглядите сейчас прекрасно, постарайтесь держать эту планку, не поднимаясь вверх в весе», «Какая ты невероятная, Саша!», «Такие красивые глаза», «Какая худенькая и красивая», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Александра Зарицкая впечатлила видом большого кольца на безымянном пальце: «Я тебя упустил».
Как сообщала Politeka, Александра Зарицкая призналась, с кем улетела в Тбилиси: фото.
Также Politeka писала, что Александра Зарицкая с кольцом на пальце рассказала, что влюбилась: "Какой дерзкий взгляд".