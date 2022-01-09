Солистка группы KAZKA, экс-участница шоу «Танцы со звездами», Александра Зарицкая, которая отдыхает в Грузии, рассказала о своих впечатлениях от Тбилиси.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Александра Зарицкая поделилась кадрами с отпуска и рассказала о городе.

«Тбилиси, день 4, сегодня я посвятила целый день эмоциям, которые вызывает этот город. И только на четвертый день, я увидела насколько этот город может быть разный, мистический, чарующий… Я сегодня уже успела и поплакать, и посмеяться», - отметила Зарицкая, добавив, что в Грузии ее больше всего завораживают и влюбляют в себя люди.

Артистка добавила, что хочет вернуться в Тбилиси весной.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. Многие обратили внимание на ее худобу.

«Ты все красивеешь и красивеешь», «Александра, вы выглядите сейчас прекрасно, постарайтесь держать эту планку, не поднимаясь вверх в весе», «Какая ты невероятная, Саша!», «Такие красивые глаза», «Какая худенькая и красивая», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Александра Зарицкая впечатлила видом большого кольца на безымянном пальце: «Я тебя упустил».

Как сообщала Politeka, Александра Зарицкая призналась, с кем улетела в Тбилиси: фото.

Также Politeka писала, что Александра Зарицкая с кольцом на пальце рассказала, что влюбилась: "Какой дерзкий взгляд".