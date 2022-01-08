Як повідомляє Politeka.net, Олександра Зарицька проводить спокійну розмірену відпустку в Грузії, звідки ділиться з шанувальниками яскравими фотографіями. Дівчина гуляє по місту і насолоджується прекрасними видами старовинного міста.
На свіжих фото Зарицька засвітила значне кільце на безіменному пальці, яке не могло залишитися без уваги. Як відомо, після танцювального шоу їй приписують роман з її партнером Юрієм Мєшковим.
«Tbilisi, day 2. Напишіть що-небудь приємне, а я вам", - підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили масу теплих слів і компліментів.
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"Прекрасна! І в такій вазі теж-органічно", "Миру і добра вам в цей світлий день", «Красоточка», «Я тебе упустив», «такі колоритні і яскраві фото. Саша ви дуже красива дівчина, захоплююся вами і вашою творчістю», «модна в кепці», "вам пасує Тбілісі", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Зарицька вразила зовнішністю у звичайному житті:"засиділася вдома".
А ще Politeka писала, що Зарицька побалувала шанувальників солодкою полуницею:"Аж слинки потекли".
Також Politeka розповідала, що Зарицька продемонструвала, чим займається в Грузії: "з самого ранку...".