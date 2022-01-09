Вокалістка групи KAZKA і екс-учасниця проекту» Танці з зірками", співачка Олександра Зарицька далеко від Батьківщини повідомила шанувальникам, що закохалася.

Як повідомляє Politeka.net, Олександра Зарицька за прикладом зіркових колег і друзів вирушили в зимову відпустку на початку року. Для відпочинку артиска вибрала Грузію.

У себе в Instagram Олександра активно ділиться кадрами, зробленими під час поїздки: вона неспішно гуляє по старовинному місту і фотографує все, що здається їй цікавим.

На третій день своєї дивовижної поїздки до Грузії Зарицька повідомила, що закохалася, не уточнивши в кого або у що.

"Тбілісі: 3 день. І, я, здається, закохалася",- написала солістка групи KAZKA.

Відзначимо, що на одному їх фото Олександра показала значне кільце на пальці.

"У-у-у! Який зухвалий погляд!",

" У тебе ціла колекція кілець",

"Красуня", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Зарицька вразила зовнішністю у звичайному житті:"засиділася вдома".

А ще Politeka писала, що Зарицька побалувала шанувальників солодкою полуницею:"Аж слинки потекли".

Також Politeka розповідала, що Зарицька продемонструвала, чим займається в Грузії:»з самого ранку...".