Як повідомляє Politeka.net, Олександра Зарицька за прикладом зіркових колег і друзів вирушили в зимову відпустку на початку року. Для відпочинку артиска вибрала Грузію.
У себе в Instagram Олександра активно ділиться кадрами, зробленими під час поїздки: вона неспішно гуляє по старовинному місту і фотографує все, що здається їй цікавим.
На третій день своєї дивовижної поїздки до Грузії Зарицька повідомила, що закохалася, не уточнивши в кого або у що.
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"Тбілісі: 3 день. І, я, здається, закохалася",- написала солістка групи KAZKA.
Відзначимо, що на одному їх фото Олександра показала значне кільце на пальці.
"У-у-у! Який зухвалий погляд!",
" У тебе ціла колекція кілець",
"Красуня", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що Зарицька вразила зовнішністю у звичайному житті:"засиділася вдома".
А ще Politeka писала, що Зарицька побалувала шанувальників солодкою полуницею:"Аж слинки потекли".
Також Politeka розповідала, що Зарицька продемонструвала, чим займається в Грузії:»з самого ранку...".