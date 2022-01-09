Солістка групи KAZKA, яка брала участь у проекті "Танці з зірками", розкрила карти.

Як передає Politeka.net, українська співачка Олександра Зарицька, як і багато артистів вирушила у відпустку. Однак на відміну від більшості для свого відпочинок вона обрала не морський курорт, а колоритну Грузію. На своїй сторінці в Instagram солістка групи KAZKA ділиться цікавими кадрами.

Кадрами відпочинку в Тбілісі 29-річна співачка хвалиться вже кілька днів, але тільки зараз вирішила зізнатися, хто склав їй компанію.

«Ми з мамою екстремалки», - підписала Олександра Зарицька нові кадри.

Зазначимо, раніше Олександра Зарицька розповідала, що її мама – Тетяна Володимирівна дуже сучасна іпрогресивна.

Група KAZKA була створена в 2017 році українським продюсером Юрієм Нікітіним. Колектив складається з трьох осіб – Олександри Зарицької, сопільника Дмитра Мазуряка та мультиінструменталіста Микити Будаша.

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