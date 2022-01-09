Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Слава Каминская опубликовала несколько сторис, в которых показала, как с трудом справляется со стихией. Артистка шла пешком под снегопадом.
«Директорша мне моя говорит только что: Слава, ты уверена, что мы не на Эверест идем? Нет. Не факт. На улице, если что, заметает. Я, конечно, люблю веселье, но такие сугробы не очень», - пожаловалась Каминская.
Позже артистка поделилась кадрами из студии звукозаписи, рассказав, что записывает новую песню.
«Это будет пушка», - заявила звезда.
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Добавим, что в 2021 году группа «НеАнгелы», в которой Слава Каминская пела вместе с Викторией Смеюхой, прекратила свое существование. После распада коллектива артистки стали скандалить в публичном пространстве. Стоит отметить, что обе певицы начали сольную карьеру и уже успели выпустить первые песни.
Напомним, что Каминская покинула Украину, появившись на солнечном курорте: "Встретил нас нереальной...".
Как сообщала Politeka, Каминская похвасталась роскошным отдыхом: "Дастиш фантастиш".
Также Politeka писала, что Каминская засветилась в обнимку с Ани Лорак: «Вы можете...».