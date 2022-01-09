Українська виконавиця Слава Камінська відома завдяки своїй участі в групі "НеАнгели". Через 15 років існування групи вони оголосили про розпад. Тепер співачка почала сольну кар'єру. Про це повідомляє Politeka.net.
Так, цього разу співачка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Слава Камінська продемонструвала, як провела відпочинок в місті Белек, в Туреччині. Туди вона вирушила після новорічних свят (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).
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"Як я провів" чуже літо 🤣 навесні в січні", - пише Слава Камінська.
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Шанувальники залишили кілька коментарів під відео: "Клас", "Дастіш фантастіш", "А Едгар де ?", "Ну класна".
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