Відома співачка та екс-учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська показала кадри з відпочинку в Туреччині.

Українська виконавиця Слава Камінська відома завдяки своїй участі в групі "НеАнгели". Через 15 років існування групи вони оголосили про розпад. Тепер співачка почала сольну кар'єру. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, цього разу співачка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Слава Камінська продемонструвала, як провела відпочинок в місті Белек, в Туреччині. Туди вона вирушила після новорічних свят (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Перезавантаження 🤪❤️

"Як я провів" чуже літо 🤣 навесні в січні", - пише Слава Камінська.

Шанувальники залишили кілька коментарів під відео: "Клас", "Дастіш фантастіш", "А Едгар де ?", "Ну класна".

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