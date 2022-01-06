Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Слава Камінська, яка після 15 років в групі "НеАнгели", зараз будує сольну кар'єру, розбурхала мережу новим постом.
Слава Камінська показала фото, на якому позувала разом зі співачкою Ані Лорак, яка зараз живе в Москві.
"Ви можете # говоричтохочеш 😜, як би, що не відбувалося, є голос країни в нашій країні і ми не цінуємо те, що маємо ! Все тимчасово, політика, погляди, телебачення! @anilorak артистка! І мабуть вакуум інформаційний - це про нас! Я, до речі, співаю краще, ніж б'юся», - написала екс-солістка "НеАнгелів".
Слава Камінська своїм постом викликала величезний ажіотаж. Багатьох слова української співачки обурили.
50-річна дочка Пугачової Орбакайте засвітила свого чоловіка-красеня і дочку в аеропорту: "На виліт..."
"Це просто маразм": українці просять Квартал 95 більше не знімати "Сватів" після 7-го сезону
"Кожному своє": Данилко в образі Сердючки зухвало відповів на звинувачення
Ксенія Мішина показала їжу, яку привозять на знімальний майданчик: "З'їсти це просто неможливо"
Старший син Віктора Павлика розсекретив, що отримав від батька і його нової дружини в подарунок: "Ось вона, моя мрія..."
"О, яка різниця, ми артисти голуби світу. Наша країна це не тимчасово і війна не тимчасово. Повинна бути принципова позиція«,» розчарувалася«,» Ну як би не в нашій країні вона голос, це точно", - писали в коментарях.
Разом з тим знайшли і прихильники іншої точки зору: "все правильно! Кароліна дарує свою творчість без кордонів! Світова Діва», "які красиві😍 спасибі за прекрасні слова".
Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів", покинувши Україну, засвітилася на сонячному курорті: "зустрів нас нереальною..."
Як повідомляла Politeka, Смеюха з "НеАнгелів" після конфлікту з Камінською показала найближчих людей: "треба цінувати і...»
Також Politeka писала, що Камінська з "НеАнгелів" в купальнику покрутила формами біля ліжка: ефектні кадри