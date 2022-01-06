Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Слава Камінська, яка після 15 років в групі "НеАнгели", зараз будує сольну кар'єру, розбурхала мережу новим постом.

Слава Камінська показала фото, на якому позувала разом зі співачкою Ані Лорак, яка зараз живе в Москві.

"Ви можете # говоричтохочеш 😜, як би, що не відбувалося, є голос країни в нашій країні і ми не цінуємо те, що маємо ! Все тимчасово, політика, погляди, телебачення! @anilorak артистка! І мабуть вакуум інформаційний - це про нас! Я, до речі, співаю краще, ніж б'юся», - написала екс-солістка "НеАнгелів".

Слава Камінська своїм постом викликала величезний ажіотаж. Багатьох слова української співачки обурили.

"О, яка різниця, ми артисти голуби світу. Наша країна це не тимчасово і війна не тимчасово. Повинна бути принципова позиція«,» розчарувалася«,» Ну як би не в нашій країні вона голос, це точно", - писали в коментарях.

Разом з тим знайшли і прихильники іншої точки зору: "все правильно! Кароліна дарує свою творчість без кордонів! Світова Діва», "які красиві😍 спасибі за прекрасні слова".

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