Як передає Politeka.net, 37-річна Слава Камінська, яка минулого року почала сольну кар'єру після розпаду групи "НеАнгели", поділилася кадрами з відпочинку на своїй сторінці в Instagram.

Слава Камінська розповіла, що вирушила до Туреччини, де зараз практично літня погода.

"Новорічна відпустка в Туреччині ... на пляжі ... в січні? Хто б міг подумати? Січень в Белеку зустрів нас нереальною погодкою (+21️️), і басейнами з підігрівом води, в 29 градусів🔥. Накупавшись і піймавши зимовий загар, ближче до вечора, хочеться погрітися в гарячій сауні або в хаммамі. А після чого, трохи розслабитися на масажі 💆. А ввечері, нас чекає смачна вечеря і шоу програма Вгадайте з ким», - розповіла артистка.

Слава Камінська показала фото, на якому була відображена в напівпрозорій сукні і картатій сорочці. Вона сиділа на шезлонгу біля басейну.

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