Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм-аккаунте «Квартал 95» появился кадр из нового выпуска «Вечернего квартала». На фото Кошевой тащил за ногу друга, который лежал прямо на сцене. Судя по описанию миниатюры, он не справился с последствиями новогодних праздников.

«Когда рад бы отдохнуть от праздников, но впереди еще Старый Новый год, Крещение...», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях зрители оставили массу забавных отзывов об увиденном.

«О, это очень смешно», «Я так же выглядела после Нового года», «Когда вы приедете с концертами на Западную Украину?», «Настоящий друг не бросит в беде», - пишут пользователи сети.

Отметим, что 38-летний Евгений Кошевой стал частью команды «Квартал 95» в конце 2004 года, а в 2005 году стал играть в «Вечернем квартале». Несмотря на то, что в команде он был не с самого момента основания, без него трудно представить это шоу.

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