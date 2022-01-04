Як повідомляє Politeka.net, на ютуб-каналі студії "Квартал 95" опублікували кумедне відео з новорічного концерту, в якому показали веселий номер (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Так, за сюжетом номера, генеральний директор телеканалу "Камін", якого зіграв Євген Кошовий, зібрав нараду з колегами, на якій вони обговорювали, як підвищити рейтинги телеканалу і залучити нових глядачів. У якийсь момент до гендиректора в кабінет зайшов оператор з червоним обличчям і виразом повного відчаю, ще й з камерою в руках. Його зіграв актор Юрій Великий.

Між ними відбувся такий діалог:

"Що ви хотіли?", - запитав Кошовий.

"Я оператор. Дайте мені хоча б штатив, щоб вогонь знімати", - жалібним тоном попросив Великий.

"У нас немає грошей на штатив. У нас на премії керівництву не вистачає, а ви штатив хочете. Йдіть працюйте, вперед!",- відчитав оператора гендиректор.

"Зрозумів", - відповів оператор і пішов.

Нагадаємо, Кароль пропалила поглядом Кошового, а Винник не встояв перед Поляковою: розкриті секрети новорічного кварталу.

Як повідомляла Politeka, Кравець, Кошовий і Ткач влаштували веселощі, не чекаючи 31 грудня: сміховинні кадри закулісся.

Також Politeka писала, що У мережі показали, що творилося в закуліссі зйомок новорічного "Вечірнього Кварталу": "Розкриваємо секрети".