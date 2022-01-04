Як повідомляє Politeka.net, на ютуб-каналі студії "Квартал 95" опублікували кумедне відео з новорічного концерту, в якому показали веселий номер (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).
Так, за сюжетом номера, генеральний директор телеканалу "Камін", якого зіграв Євген Кошовий, зібрав нараду з колегами, на якій вони обговорювали, як підвищити рейтинги телеканалу і залучити нових глядачів. У якийсь момент до гендиректора в кабінет зайшов оператор з червоним обличчям і виразом повного відчаю, ще й з камерою в руках. Його зіграв актор Юрій Великий.
Між ними відбувся такий діалог:
"Що ви хотіли?", - запитав Кошовий.
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"Я оператор. Дайте мені хоча б штатив, щоб вогонь знімати", - жалібним тоном попросив Великий.
"У нас немає грошей на штатив. У нас на премії керівництву не вистачає, а ви штатив хочете. Йдіть працюйте, вперед!",- відчитав оператора гендиректор.
"Зрозумів", - відповів оператор і пішов.
Нагадаємо, Кароль пропалила поглядом Кошового, а Винник не встояв перед Поляковою: розкриті секрети новорічного кварталу.
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