У мережі з'явилася відео з концерту "Вечірнього кварталу", в якому актор Євген Кошовий посварився з дівчинкою, яка зіграла роль його дочки.

Як повідомляє Politeka.net, на ютуб-каналі студії "Квартал 95" опублікували відео номера, в якому Євген Кошовий у ролі батька свариться зі своєю донькою, яку зіграла інша дівчинка. Причиною конфлікту став концерт провокаційного російського репера Моргенштерна.

За сюжетом батько витягує дочку з клубу і починає з нею лаятися через сумнівну творчість артиста, а дівчинка просить повернутися назад, так як без батька її туди не пустять.

"Ти мене звичайно вибач, але я більше сюди ні ногою. Це ж треба. Це навіть не концерт, це повний ... Пипець. Хоча, чого я слова підбираю, якщо там тільки що все це чула. Все, ми їдемо додому, ніяких концертів", - голосить Кошовий, тягнучи за руку дівчинку, яка, до речі, трохи схожа на його дочку Варвару.

Юна актриса благає батька залишитися і повернутися в клуб, так як вони заплатили по півтори тисячі гривень за квитки і послухали тільки одну пісню.

"Ми не повернемося туди, дочка, ніколи. На афіші було написано 12+, я в 38 не знав, що люди ось це таке витворяють. І взагалі, ти за це будеш покарана за це", - не вгамовується Євген, тоді як дівчинка продовжать просити повернутися.

Однак, в ході розмови виявилося, що юна прихильниця прийшла на концерт не заради Моргенштерна, а заради однокласника, який їй подобається.

Нагадавмо, Євген Кошовий "накричав" на оператора прямо на сцені: "Йдіть працюйте, вперед!".

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